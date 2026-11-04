Демократ Шеррод Браун переміг республіканця Джона Г’юстеда на виборах до Сенату США від штату Огайо, про це свідчить прогноз Голосу Америки.

Таким чином демократи здобули ще одне – четверте за цю ніч – місце, яке раніше контролювали республіканці. Саме стільки їм було потрібно, щоб отримати контроль над Сенатом США.

Втім частина виборчих перегонів ще залишається невизначеною, і їхні результати можуть вплинути на остаточний розподіл сил у верхній палаті Конгресу.

Огайо є одним із важливих центрів американської промисловості. Тому результати виборів тут можуть мати наслідки для дебатів у Конгресі щодо тарифів, торгівлі з Китаєм, розвитку внутрішнього виробництва та військової допомоги іншим країнам.

Перемога Шеррода Брауна означає його повернення до Сенату. Він представляв Огайо у верхній палаті Конгресу протягом 18 років, але програв вибори 2024 року республіканцю Берні Морено.

Огайо має два місця у Сенаті США. Морено залишається сенатором до завершення терміну, а на друге місце був призначений Джон Г’юстед після того, як Джей Ді Венс залишив посаду сенатора, коли став віцепрезидентом США.

Таким чином Г’юстеду не вдалося здобути мандат на виборах, його місце займе демократ Шеррод Браун.

Браун не перебуватиме на цій посаді увесь шестирічний термін, а лише до завершення терміну, на який обирали Джей Ді Венса — до січня 2029 року.