У більшості американських штатів закрились дільниці на виборах до Конгресу та органів місцевої влади й розпочався підрахунок голосів.

Відкритими залишаються лише дільниці у Каліфорнії, Айдаго, Орегоні, Вашингтоні, на Гаваях та на Алясці – останні два штати почнуть підрахунок останніми.

Загалом у США зареєстровано 210 мільйонів виборців, з них понад 61 мільйон проголосували поштою чи особисто на достроковому голосуванні, свідчать дані Університету Флориди, пише Голос Америки.

Голоси на виборах у США підраховують на місцевому рівні – в кожному окремому штаті.

Прогнозовані результати проміжних виборів до Палати представників та Сенату США на 22:00 за Вашингтоном (05:00 за Києвом) від Voice of America.

Згідно з попереднім прогнозом, демократи впевнено переможуть у Палаті представників і, ймовірно, здобудуть більшість у Сенаті.

За даними New York Times, у Сенаті демократи вже мають 45 місць проти 34 у республіканців, у Палаті представників — 56 проти 28. За прогнозом видання, демократи “ймовірно” візьмуть Сенат (близько 86% шансів) і “дуже ймовірно” Палату (понад 95%).

Як випливає з прогнозу американської аналітичної служби Decision Desk HQ, з імовірністю 84% демократи отримають контроль над Палатою представників США. Шанси республіканців зберегти більшість у нижній палаті Конгресу оцінюються лише в 16%.

У Північній Кароліні вже відомо, що демократ Рой Купер здобув перемогу, що є важливим здобутком для партії, якій потрібно набрати чотири місця, щоб відібрати контроль над Сенатом у республіканців. Північна Кароліна, де у 2024 році переміг Трамп, була однією з головних цілей демократів.

Демократ Кріс Паппас переміг республіканця Джона Сунуну на виборах до Сенату від штату Нью-Гемпшир. Наразі це сенаторське місце належить демократам. Його збереження є важливим для партії, щоб утримати наявні позиції та здобути чотири додаткові місця, аби забезпечити контроль над верхньою палатою Конгресу.

Джеймс Таларіко стане першим сенатором-демократом у Техасі з 1993 року.

Демократка Енні Ендрюс перемогла сенаторку-республіканку Дарлін Грем у Південній Кароліні, тим самим змінивши політичну приналежність місця в Сенаті в одному з найбільш республіканських штатів країни. Вона стала першою сенаторкою-демократкою від цього штату за майже три десятиліття.

Крім того, демократи здобули губернаторське крісло в Джорджії. Ленс Боттомс стане першою жінкою-демократкою, яка очолить штат, з 2003 року.

За прогнозами NBC News, демократи наразі мають шанси здобути 244 місця в Палаті представників США, що значно перевершує очікування експертів до початку виборів. Що стосується перегонів до Сенату, то окрім вище перерахованих перемог у чотирьох “хитких” штатах, демократи також лідирують у решті трьох — Мені, Огайо та Мічигані.

Реакція Трампа

У своїй мережі Дональд Трамп написав:

“Мене не було у виборчому списку, а якби я там був, ми б перемогли З ВЕЛИЧЕЗНОЮ ПЕРЕВАГОЮ! Дякую за увагу до цього питання”.

Тож можна вважати, що результати проміжних виборів йому вже зрозумілі.