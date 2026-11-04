Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 4 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 597 010 (+2 180) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 453 (+1)
Бойові броньовані машини: 25 640 (+7)
Артилерійські системи: 51 879 (+39)
РСЗВ: 2 252
Засоби ППО: 1 733 (+2)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 072 (+5)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 595 058 (+1 104)
Крилаті ракети: 5 192 (+52)
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 881 (+408)
Спеціальна техніка: 4 871 (+4).
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.