Російські безпілотники «Shahed» спричинили пожежі в готелі «Асторія» та на СТО в Миколаєві. Інспекція розрахувала збитки від забруднення атмосферного повітря за трьома випадками.

Про це повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Готель «Асторія» атакували двічі. Під час удару в ніч проти 9 вересня пожежа охопила 200 м² будівлі. В атмосферу потрапило близько 16 тонн забруднюючих речовин. Інспекція розрахувала збитки на суму близько 48 тис. грн.

2 жовтня готель знову зазнав удару. Вогонь охопив площу 150 м². Викиди становили близько 12 тонн, а розраховані збитки — близько 36 тис. грн.

Того ж дня горіла СТО. Площа пожежі становила 100 м². Унаслідок горіння нафтопродуктів і побутових матеріалів в атмосферу потрапило близько 8 тонн забруднюючих речовин. Збитки склали близько 18 тис. грн.

Загалом три пожежі спричинили викиди близько 36 тонн забруднюючих речовин. Інспекція розрахувала збитки на суму близько 102 тис. грн.

Інспекція продовжує документувати наслідки російських атак і визначати розмір завданих збитків.

Як повідомляло Інше ТВ, Понад 12,4 млн грн збитків — це наслідки тільки одного обстрілу Миколаєва для земельних ресурсів