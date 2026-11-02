Внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків на території трьох приватних домоволодінь у Миколаєві 28 липня 2026 року відбулося засмічення земельних ділянок.

Фахівці Держекоінспекції Південно-Західного округу обрахували збитки, передає Інше ТВ.

Так, загальна площа засмічення становить 293 кв.м, а об’єм відходів руйнувань — 364 куб.м.

Інспекція провела розрахунок відповідно до затвердженої методики визначення шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок надзвичайних ситуацій та збройної агресії. Сума розрахованих збитків перевищує 12,4 млн грн.

Уламки боєприпасів та інші відходи руйнувань забруднюють земельні ділянки й ускладнюють їх подальше використання. Тому кожен такий випадок потребує належної фіксації та оцінки.

Інспекція продовжує документувати наслідки збройної агресії проти України та розраховувати завдані збитки.



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