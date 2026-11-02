Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції із запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Рішення набуло чинності 1 листопада. Це означає завершення незалежного моніторингу російських місць несвободи з боку відповідного комітету Ради Європи, повідомила Радіо Свобода пресслужба Ради Європи.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання тортурам і нелюдському поводженню у вересні 2025 року. Відповідно до її положень, вихід набуває чинності через рік після офіційного повідомлення.

Росія була учасницею Конвенції з 1998 року. За цей час Європейський комітет із запобігання катуванням (CPT) здійснив 30 візитів до країни, відвідавши понад 450 місць несвободи.

Водночас Росія була єдиною країною-учасницею Конвенції, яка систематично відмовлялася дозволяти публікацію звітів про результати перевірок. Із 30 візитів російська влада дозволила оприлюднити звіти лише про чотири.

Серед документів, які залишаються засекреченими, – звіти про десять візитів до Чечні й Північного Кавказу в період із 2000 до 2017 року. У Раді Європи наголошують, що Росія досі може дозволити їх опублікувати.

У Раді Європи зазначили, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Комітет отримав численні повідомлення про ймовірні катування та жорстоке поводження з боку російських посадовців у місцях утримання під вартою – не лише на окупованих територіях України, а й безпосередньо в Росії.

Однак через відмову російської влади від співпраці представники Комітету не змогли відвідати Росію, щоб самостійно перевірити ці повідомлення.

«Така відсутність співпраці різко контрастує з позицією української влади, яка продовжує дозволяти представникам Комітету відвідувати будь-які місця несвободи на своїй території в будь-який обраний Комітетом момент. Крім того, Україна сприяє прозорості, забезпечуючи подальше автоматичне оприлюднення звітів Комітету», – йдеться в повідомленні Ради Європи.

«Вихід Російської Федерації означає завершення мандата Комітету з моніторингу ситуації в цій країні. Це також означає припинення будь-якого незалежного моніторингу місць несвободи на території Російської Федерації», – заявив президент Європейського комітету із запобігання катуванням Алан Мітчелл.

Він наголосив, що незалежний моніторинг місць тримання під вартою є однією з основоположних гарантій захисту від катувань і жорстокого поводження.

Європейський комітет із запобігання катуванням продовжить працювати в 46 державах-членах Ради Європи.

Росія оголосила про вихід з Ради Європи 15 березня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У вересні того ж року вона перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини. Водночас участь у Конвенції про запобігання катуванням зберігалася до 1 листопада 2026 року.