Інтенсивні повітряні атаки на Україну з боку рф тривають. Ворог намагається уразити критичну інфраструктуру й тероризує цивільне населення, застосовуючи різні типи дронів.

Упродовж жовтня 2026 року противник задіяв загалом 6473 БпЛА типів “Шахед-131/136” та “Шахед-238”. У російській кодифікації – “Герань-1/2/3/4/5”. Сили оборони України знищили 4859 із них, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Для цього наполегливо працюють українська винищувальна та армійська авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, оператори безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

Ефективність протидії реактивним ударним дронам типу “Шахед” за минулий місяць становила 66 відсотків, звичайні “Шахеди” наша ППО знешкоджує ще краще – 89 відсотків.

Це вагомий результат, особливо з огляду на масштаби російських повітряних атак та їх ускладнення: зміну маршрутів і висот польотів, комбінування ударних дронів із хибними цілями, ракетними ударами тощо», – зазначають у Генштабі ЗСУ, водночас, нагадуючи, що навіть ефективна робота української ППО не усуває загрози цілком, і закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні вночі було збито 154 російських БпЛА типу «Шахед», 58 із них реактивні.