У ніч на 2 листопада (з 18:00 1 листопада) противник атакував 193 ударними БпЛА типу Shahed (75 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожий БпЛА типу Shahed (58 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, понад 6 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.