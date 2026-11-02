Україна та Туреччина обговорили можливість співпраці у галузі супутникових технологій. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю CNN Türk за результатами візиту до Туреччини, пише Кореспондент.

За словами глави держави, сторони розглянули це питання під час переговорів. Він наголосив, що власні технологічні розробки, зокрема в космічній галузі, важливі для безпеки обох країн.

“Ми працюватимемо і в цій сфері. Це питання також обговорили й розглянули. Погодьтеся, це непроста справа”, – відповів Зеленський щодо можливості спільного виробництва або розроблення технологій з Анкарою, зокрема супутникових.

Також сторони обговорили можливі кроки для розблокування Чорного моря та відновлення безпечного судноплавства в регіоні.