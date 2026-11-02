У нижньогородській області росії після атаки українських безпілотників на нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” запровадили обмеження на продаж бензину. Водіям дозволили заправляти не більше 40 літрів на автомобіль, а продаж пального в каністри заборонили. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Водночас обмеження на продаж дизельного пального не запроваджували. Місцева влада також посилює контроль за системою “парне-непарне”, за якою право заправитися в певний день залежить від першої цифри номерного знака автомобіля

Крім того, на АЗС поблизу меж області обмежать продаж пального водіям з інших регіонів. На заправках знову чергуватимуть поліція та росгвардія, а вивезення пального з регіональних сховищ тимчасово заборонять. Виняток зроблять для міноборони рф та екстрених служб.

У ніч проти 1 листопада українські безпілотники атакували нафтопереробний завод НОРСІ у кстовському районі. Губернатор гліб нікітін повідомив про значні пошкодження промислового підприємства.

Після атаки на заводі спалахнула масштабна пожежа. Українські моніторингові канали повідомляли про займання установок АВТ-5 та АВТ-6. Місто кстово затягнуло димом, а місцеві жителі скаржилися на запах гару.

На тлі побоювань дефіциту пального на АЗС Нижнього Новгорода, Кстова та Балахни утворилися черги. Влада закликала населення не створювати запасів бензину та заправлятися лише за потреби.

НОРСІ є одним із найбільших нафтопереробних заводів росії. Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. За обсягами переробки підприємство посідає 4-те місце в країні, а за виробництвом бензину – 2-ге.

Також після атаки в регіоні повідомляли про пошкодження комунальної інфраструктури та можливі перебої з електропостачанням, гарячою водою й опаленням.