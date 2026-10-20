Обстріли продовжують завдавати катастрофічної шкоди екосистемам Миколаївської області. Пожежі, що виникають внаслідок атак, швидко поширюються сухостоєм, охоплюючи десятки гектарів земель, лісосмуг, чагарників та пожнивних залишків, а також нищачи врожаї зернових культур.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, за вересень 2026 року фахівці інспекції провели 39 розрахунків шкоди, завданої атмосферному повітрю внаслідок таких пожеж на відкритих територіях. Загальна площа осередків горіння за місяць склала 65 гектарів, а сума обрахованих збитків сягнула 140 мільйонів гривень.

Унаслідок вересневих пожеж в атмосферу потрапило майже 46,3 тисячі тонн забруднюючих речовин, з яких 45,7 тисяч тонн становить діоксид вуглецю.

Усі розраховані матеріали передаються до Оперативного штабу ДЕІ України для фіксації злочинів проти довкілля.

Як повідомляло Інше ТВ, У вересні в Миколаєві внаслідок двох пожеж після обстрілів в атмосферу попало 238 тонн забруднюючих речовин