Екоінспекція розрахувала понад 7,3 млн грн збитків атмосферному повітрю після пожеж внаслідок ворожих обстрілів у Миколаєві.

4 вересня 2026 року внаслідок кількох прицільних атак та влучання БпЛА у будівлю гіпермаркету «ЕПІЦЕНТР» виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 22 000 м² та тривав більше 12 годин.

Загоряння виникло у декількох осередках і завдало значних руйнувань приміщенню, покрівлі, обладнанню та товарам.

Під час пожежі в атмосферне повітря потрапило понад 1745 тонн забруднюючих речовин, з яких 1744 тонни — діоксид вуглецю.

За результатами розрахунків сумарний розмір збитків, завданих атмосферному повітрю, становить понад 6,6 млн грн.

А вже в ніч з 8 на 9 вересня під ударом безпілотників опинився торговельний центр «МЕТРО». Пожежа охопила понад 3000 м².

Унаслідок горіння в атмосферу потрапило 238 тонн забруднюючих речовин, з яких 237 тонн — діоксид вуглецю. Розмір розрахованих збитків перевищує 723 тис грн.

Таким чином, лише за цими двома випадками загальна сума розрахованих збитків атмосферному повітрю перевищує 7,3 млн грн.

Ці розрахунки — документальне підтвердження наслідків ворожих атак для довкілля та основа для подальшого фіксування збитків, завданих державі.