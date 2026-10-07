Християнський пастор, який раніше спричинив паніку своїм хибним прогнозом щодо Вознесіння (Rapture), виступив із новою заявою про те, що події кінця світу вже близько.

Пастор Джошуа Мхлакела, проповідник із Південної Африки, нещодавно заявив, що вирахував точний час цієї біблійної події — моменту, коли віряни підносяться до хмар на зустріч з Ісусом Христом, — стверджуючи, що це станеться в період між 12 і 13 жовтня.

Віра у Вознесіння є частиною есхатології — вчення про події кінця світу, що передують Другому пришестю Ісуса та Страшному суду для невіруючих.

У численних інтерв’ю та власних відеороликах в інтернеті Мхлакела стверджував, що йому у видіннях з’являлися Бог та Ісус, відкриваючи час Вознесіння та показуючи, якими будуть наслідки цієї події для Землі.

Суперечливий пастор заявив: «Бог сказав мені — оскільки іншої дати немає, — що це 12–13 жовтня; це справжнє Свято сурм, коли я зустрінуся зі своїм Спасителем віч-на-віч під час Вознесіння».

Мхлакела викликав хвилю скептицизму та критики через свої екстравагантні прогнози, зокрема через те, що вже неодноразово помилково називав дати Вознесіння, припадаючі на 2025 рік.

Він викликав справжній ажіотаж у соціальних мережах, заявивши, що ця біблійна подія відбудеться 23 вересня 2025 року; це переконало багатьох вірян, які стежили за його прогнозами в інтернеті, продати свої будинки й автомобілі та навіть звільнитися з роботи.

Пастор стверджував, що його попередні хибні прогнози були не помилками, а діянням Бога, який відтерміновував Страшний суд, щоб дати людству більше часу на покаяння.

Він зазначив, що ця затримка насправді є виконанням біблійного пророцтва, згідно з яким дні Великої скорботи будуть скорочені заради «обраних» — тобто людей, яких Бог обрав до моменту повернення Ісуса.

Ця подія вважається своєрідним актом порятунку, під час якого віряни миттєво возносяться із Землі на Небеса, щоб уникнути майбутнього періоду тяжких страждань, відомого як Велика скорбота.

Біблійні тексти описують Велику скорботу як семирічний період хаосу й катастроф, коли на Землі панує зло, що передує повторному пришестю Ісуса для встановлення мирного царства.

Мхлакела розповідав, що перші видіння Ісуса з’явилися йому у 2018 році; тоді він попереджав, що Вознесіння (Раптур) відбудеться 23 вересня 2025 року — під час юдейського Свята сурм, також відомого як Рош га-Шана.

Деякі християни пов’язують це щорічне свято з пророцтвом про те, що Ісус повернеться на Землю «при голосі архангела і при сурмі Божій».

Однак тепер Мхлакела каже, що в розрахунках дати Свята сурм припустилися помилки в один місяць, через що фактичний час Вознесіння зміщується приблизно на 30 днів після щорічного святкування Рош га-Шана.

«Багато хто каже, що Свято сурм припадає на вересень, і в Google вказано 11 вересня. Але це не Свято сурм. Насправді справжнє Свято сурм відбувається в жовтні», — заявив Мхлакела в інтерв’ю CettwinzTV.

Пастор пояснив, що його новий розрахунок дати Вознесіння (Раптуру) ґрунтувався на додаткових видіннях від Ісуса, які вказували на пізніший час.

За словами Мхлакели, видіння, в якому фігурували два повні місяці, переконало його, що календар має похибку приблизно в один місяць, оскільки нинішнє святкування Песаху припадає на період, коли Сонце перебуває в астрологічному знаку Риб.

Він пов’язав цю розбіжність із біблійною історією Виходу ізраїльтян з Єгипту, стверджуючи, що «справжній» Песах має припадати на час, коли Сонце перебуває в знаку Овна — так, як це, за переказами, відбувалося під час біблійного Виходу.

Відтак пастор застосував це зміщення на один місяць і до нової дати свята Сурм (Рош га-Шана), визначивши її на середину жовтня.

Однак у Біблії не зафіксовано, що під час Виходу Сонце перебувало в знаку Овна. Там лише сказано, що Песах припадає на перший місяць весни, а зв’язок із знаком Овна з’явився в працях пізніших авторів — наприклад, у єврейського історика I століття Йосипа Флавія, — а не в самому біблійному описі Виходу.

Крім того, прогнози Мхлакели щодо кінця світу й далі викликають спротив у багатьох християн, які вважають, що визначення точної дати Другого пришестя Ісуса суперечить біблійному вченню.

Володимир Савчук, пастор, автор і проповідник на YouTube, ще у вересні минулого року зазначав: «Якщо хтось призначає дату, він прямо суперечить словам Ісуса».

Він також спростував твердження про Вознесіння, нагадавши, що, згідно зі Святим Письмом, спершу має з’явитися «син погибелі» — постать, яку часто ототожнюють з Антихристом.

«У Другому посланні до Солунян (2:3) чітко сказано, що Ісус не повернеться, доки не з’явиться Антихрист, а цього ще не сталося», — пояснив Савчук.