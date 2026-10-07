Завтра, 8 жовтня, Україна стане однією з найтепліших країн Європи – повітря прогріється до 26°, а опадів не передбачається. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, пише УНН.

Завтра в Україні буде найтепліший день! І завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи! Впродовж дня температура повітря у більшості областей України становитиме + 20 + 24°, у західних областях очікується + 21 + 26° – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погода буде не лише теплою, а й сухою – дощів по Україні не прогнозують.

У Києві 8 жовтня також стане найтеплішим днем найближчого періоду. Опадів не очікується, а температура вдень підніметься до +22…+23 градусів.

“Все ж осінь стає солідною дамою”, — зазначила Діденко, натякаючи на поступовий перехід до прохолоднішої погоди.

Вже у п’ятницю, 9 жовтня, атмосферна ситуація почне змінюватися. У західних областях України та місцями на півночі очікуються дощі, а температура повітря знизиться.