Засуджена до смертної кари у США Кріста Пайк перебуває “при свідомості та розмовляє” після того, як пережила невдалу спробу страти минулого тижня, повідомили її адвокати.

За словами її адвокатів, 50-річна Пайк продовжує отримувати необхідну медичну допомогу в лікарні, де перебуває прикута наручниками, передає ВВС.

Пайк, засуджена до смертної кари за вбивство Коллін Слеммер у 1995 році, пережила дві невдалі спроби смертельної ін’єкцію минулої середи у штаті Теннессі.

Її доправили до лікарні, де вона кілька днів залишалася без свідомості, поки медики виводили з її організму хімічну речовину.

Експерти та її адвокати заявляють, що її очевидне відновлення є безпрецедентним. Вважають, що вона – єдина відома людина, яка пережила смертельну ін’єкцію.

Її адвокати заявили, що прогноз щодо її стану залишається невизначеним, і “ми очікуємо щонайменше тривале відновлення”.

Дебора Денна, кримінологиня та професорка юридичної школи Фордгемського університету, сказала, що була “абсолютно приголомшена” тим, що Пайк перебуває при свідомості та розмовляє.

За словами Денни, було ще сім випадків, коли ув’язнені переживали спроби страти, але в тих випадках не вдавалося ввести жодної речовини у вени засуджених.

“Пайк – єдина людина, якій ввели токсичну речовину (і вона вижила. – Ред.)”, – сказала вона.

“Вони зробили все, що мали зробити в межах процедури страти, але це просто не спрацювало, – сказала Денна. – Такого ще ніколи не траплялося”.

Влада поки не повідомила, чи намагатимуться Пайк знову стратити. Також не пояснили, що пішло не так після введення їй хімічної речовини пентобарбіталу.

Губернатор Теннессі Білл Лі призупинив усі страти до кінця року, а керівник пенітенціарної системи штату заявив на вихідних, що планує піти у відставку.

Пайк було 18 років, коли вона разом зі своїм тодішнім хлопцем Тадарілом Шиппом побила, катувала та вбила 19-річну Слеммер, з якою вони познайомилися в таборі професійної підготовки для проблемних підлітків.

Вона сама зазнавала у дитинстві сексуального насильства, через що зараз її б до смертної кари не засудили.

Адвокати Пайк мають виступити в суді в Нешвіллі в середу. Вони також планують провести пресконференцію біля будівлі суду.

Підпис до фото,Кріста Пайк у суді у 2007 році

Доктор Джоел Зівот, анестезіолог, який консультує захист Пайк, заявив у вівторок, що ймовірність вижити після смертельної ін’єкції є низькою.

“Більшість людей, яким роблять смертельну ін’єкцію, помирають від неї, – сказав він ВВС. – Фактично, практично всі, крім Крісте. Тож той факт, що вона вижила… є незвичайним”.

Водночас, за його словами, залишається багато невизначеності та невідомих обставин, зокрема скільки пентобарбіталу потрапило в її організм, яким був його рівень у крові після ін’єкції та як проходитиме її відновлення.

“Я б у жодному разі не сказав на цьому етапі, що всі основні ризики для неї вже позаду”, – зазначив він.

Раніше Зівот заявляв, що дві дози пентобарбіталу, які Пайк отримала минулого тижня, були б достатніми для смерті, якби препарат потрапив у її кровотік і нормально циркулював в організмі.

Натомість, за словами Зівота, можливим поясненням є те, що пентобарбітал, імовірно, не потрапив у кровотік Пайк, а поширився в тканинах під шкірою.

Раніше адвокати Пайк попереджали, що через її історію хвороби та особливості анатомії – зокрема тромбоцитоз (порушення, пов’язане зі згортанням крові) та тонкі вени – існував ризик, що під час смертельної ін’єкції вона зазнає “непотрібного” болю та страждань.

У вівторок вони заявили, що вона зазнала “серйозних ушкоджень” рук.

За даними Інформаційного центру щодо смертної кари, який відстежує інформацію про такі випадки, у 2022 році понад третина страт у США були невдалими або супроводжувалися серйозними проблемами.

Що стосується смертельних ін’єкцій, такі випадки зазвичай виникали через труднощі з доступом до вен для встановлення внутрішньовенного катетера, хоча конкретні причини відрізнялися в різних людей.

У випадках, які задокументував центр, усі невдалі спроби сталися ще до того, як смертельні препарати вдалося ввести. Останній зафіксований випадок невдалої смертельної ін’єкції стався на початку цього року – також у Теннессі.

Страту Тоні Карразерса, якого засудили за викрадення та вбивство трьох людей у 1994 році, у травні відклали після того, як медперсоналу не вдалося знайти вену для введення смертельної ін’єкції. Губернатор надав йому відстрочку на один рік.