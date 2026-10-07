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У ніч на 7 жовтня ракетний удар значно пошкодив новий склад видавництва “Книголав” на Подолі. Але, як повідомили там, обійшлося без постраждалих.

-Унаслідок атаки було знищено складські приміщення на Подолі. Наш новий склад, де зберігалися книги “Книголав”, який ми відновили після першого удару у липні, на жаль, також зазнав значних пошкоджень.

Наразі ми не можемо остаточно оцінити масштаби втрат і підрахувати кількість книг, які були знищені або більше не підлягають відновленню, але точно можемо сказати, що було втрачено десятки тисяч книг. Остаточні втрати ми зможемо оцінити лише після того, як матимемо повноцінний доступ до складу та детально оцінемо стан усіх книжок.

Для нас це відчутний удар. Це книги, які ми створювали, друкували та готували для вас. Новинки, які ми встигли отримати за ці два місяці, додруки тих книг, який росія знищила в липні на нашому попередньому складі, відновлення яких ми чекали з вами разом.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, РФ в Україні тільки протягом цього літа знищила близько 13 мільйонів українських книжок.