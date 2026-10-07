Уражено аеродром, пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти противника.

6 жовтня та в ніч на 7 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території рф.

Так, уражено аеродром «Сеща» у Брянській області рф. Ступінь збитків уточнюється.

Окрім цього, у районі н.п. Гриньово Брянської області рф уражено станцію радіоелектронної боротьби противника, а в районі Еліонки цієї ж області – радіолокаційну станцію.

Також у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських окупантів.

Водночас українські воїни завдали ударів по пунктах управління БпЛА противника в районах Білоцерківки та Кам’янки Запорізької області, а також КСП у районі Гірника Донецької області.

У районах Українська та Курахівки Донецької області уражено командно-спостережні пункти противника.

На тимчасово окупованій території Луганської області в районі Криничного уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу російських окупантів, а в районі Кондрючого – склад паливно-мастильних матеріалів.

Сили оборони України продовжують уражати військові об’єкти противника.