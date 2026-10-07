Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.
Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький.
-Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби.
З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою.
Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі.
Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення нашої обороноздатності, – зазначив він.