Делегація Військового комітету НАТО прибула із візитом до України вперше за 8 років.

Про це голова Військового комітету Альянсу, адмірал Каво Драгоне, сказав у відеозверненні, передає Укрінформ.

У складі делегації — військові представники всіх 32 держав-членів НАТО. За словами Драгоне, візит став виконанням обіцянки, даної головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому, якого адмірал назвав «моїм добрим другом».

Також приїзд делегації став продовженням візиту Північноатлантичної ради в червні.

«Після восьмирічної перерви Військовий комітет НАТО повертається до Києва з офіційним візитом. І хоча фізично нас тут не було, Україна завжди залишалася в наших думках, обговореннях, рішеннях і подальших діях — щодня», — сказав Драгоне.

Під час візиту представники країн НАТО поспілкуються з Драпатим, щоб «почути найсвіжішу оцінку ситуації на полі бою» та дізнатися, «що ще ми можемо зробити для підтримки України».

«Тим, хто вважає, що актами саботажу, кібератаками та порушенням повітряного простору можна підірвати нашу підтримку і рішучість, я відповім: ви зазнаєте невдачі. Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а наша єдність міцніша, ніж будь-коли», — додав Драгоне.