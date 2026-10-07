Як повідомили у Генштабі, за результатами попередніх уражень встановлено пошкодження об’єктів противника на території рф.

Так, в результаті ураження 2 жовтня 2026 року ЛВДС «Самара» у Просвєті Самарської області рф підтверджено пошкодження одинадцяти резервуарів РВС-20000, трьох резервуарів РВСПК-50000, ділянки трубопроводів та станції автоматизованого наливу нафтопродуктів.

Довідково. ЛВДС «Самара» – виробнича станція, великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. До станції нафта надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф. На об’єкті здійснюється змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, на який припадає до 50% від загального обсягу нафтового експорту рф. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф.

Крім того, в результаті ураження 4 жовтня 2026 року газопереробного заводу «Астраханский» в Астрахані Астраханської області рф підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу, У-172 та У-272, а також блок вторинної перегонки У-1731.

Довідково

Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших у світі виробників газової сірки, яка використовується у процесах нітрування під час виготовлення вибухових речовин і пороху.

Підприємство має проєктну потужність переробки до 12 млрд м³ пластового газу на рік і виробляє до 3,5 млн тонн технічної сірки щорічно (близько 50% усього російського виробництва).

Об’єкт задіяний в забезпеченні армії рф.

Ураження подібних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.