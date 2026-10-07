Служба безпеки України попереджає, що російська федерація активізувала підготовку низки інформаційно-психологічних спецоперацій щодо ситуації у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. Такі дані СБУ виявила під час своєї контррозвідувальної діяльності.
Так, за оперативною інформацією, військовослужбовці одного з підрозділів окупантів отримали наказ підготувати серію «компрометуючих» інтерв’ю за участі жителів тимчасово захопленого міста.
На цих роликах, за задумом противника, місцеві мешканці обов’язково мають:
звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста;
дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави;
висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора.
За даними СБУ, реалізація ворожої ІПСО запланована на жовтень – початок листопада цього року.
Зазначимо, що агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.
У зв’язку з цим закликаємо представників українських ЗМІ та громадян:
критично ставитися до появи подібної «сенсаційної» інформації;
не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів;
не поширювати неперевірені дані;
використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.
СБУ системно протидіє спробам російських спецслужб та військових проводити інформаційно-психологічні операції проти України. Служба продовжує своєчасно викривати задуми противника та вживати комплексних заходів для їх нейтралізації.