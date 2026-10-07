Швеція розгорне системи протиракетної оборони Patriot на сході Польщі, щоб допомогти захистити логістичний центр НАТО, через який союзники постачають зброю Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, операція розпочнеться у грудні. До неї залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу протиповітряної оборони з Гальмстада.

“Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає у захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту”, ​​- заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Водночас він не повідомив, скільки систем Patriot буде відправлено до Польщі.