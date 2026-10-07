-Триває розбір завалів на місці удару російської ракети по житловому будинку в Прилуках. На цей час відомо про 18 загиблих, і четверо з них – діти: Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким. Десятки людей поранені, серед них семеро дітей. Усі оперативні служби залучені, працюють на місці. П’ятнадцять людей вдалося врятувати, серед них одна дитина. Є люди, які поки не виходять на звʼязок.

Росіяни добре знають, що бʼють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей – це абсолютно свідомий вибір терору. Саме це обирає Москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру. І це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав.