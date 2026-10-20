У ніч на 20 жовтня (з 18:00 19 жовтня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське та з акваторії Азовського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.