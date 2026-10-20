Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав про це в інтерв’ю для 2WAY TONIGHT. На пряме запитання журналіста, чи є Україна союзником Америки, віце-президент США відповів, що країни лише «партнери», інтереси яких іноді розходяться.

-Ну, в певному сенсі вони, безумовно, є партнером. Але, думаю, час від часу наші інтереси все ж розходяться. Наприклад, чи вважаю я, що вони повинні завдавати ударів по російських об’єктах дизельної інфраструктури, через що для американців зростає вартість енергоносіїв?

Ні.



Але, звісно, у деяких питаннях ми з ними співпрацювали. І продовжуватимемо співпрацювати в деяких питаннях. Та, на мою думку, вони повинні припинити удари по російській енергетиці.

На запитання,чи є «партнер» менш близьким, ніж «союзник», Венс відповів:

-Наскільки мені відомо, у нас немає формального союзу з Україною. Вони не в НАТО. Я не вважаю, що вони повинні бути в НАТО.

-Я вважаю, що це країна, дуже гідна поваги країна, прекрасна країна, де живе багато чудових людей. Ми будемо разом працювати над деякими питаннями, але в деяких інших питаннях наші позиції будуть протилежними.