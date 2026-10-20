Про ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу, станом на 07:30 20 жовтня повідомляє ОВА:

Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під ударом були об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури.

Миколаїв

Учора вдень ворог атакував місто БпЛА типу «Shahed». Пошкоджено одинадцять приватних будинків. Постраждалих немає.

Сьогодні вночі ворог завдав по місту удару ракетою «Бандероль». Поранено 77 – річну жінку. Медики надали їй допомогу на місці. Пошкоджено фасад і вікна багатоквартирного будинку, знищено три легкові автомобілі.

Миколаївський район

Учора ворог двічі атакував Куцурубську громаду FPV-дронами. Внаслідок однієї з атак у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також ворог тричі атакував Очаківську громаду FPV-дронами. Постраждалих немає.