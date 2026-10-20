Кім Чен Ин нібито впав у кому після крововиливу в мозок і терміново був госпіталізований для лікування в пекінську лікарню, стверджує The Sun. Подейкують також, що він міг померти.

Згідно з припущеннями в мережі, Кіма доставили до Пекінського об’єднаного медичного коледжу (Peking Union Medical College) у Пекіні, де він пройшов термінове лікування.

Востаннє його бачили 11 жовтня під час огляду музею оборони в Пхеньяні (точне місцезнаходження якого не розголошується).

Експерт із питань Північної Кореї Бенедикт Роджерс зазначив, що очікує від режиму оприлюднення доказів того, що з Кімом усе гаразд — на тлі непідтверджених повідомлень про його смерть. Він також додав, що подібні чутки з’являлися й раніше.

Він розповів в інтерв’ю для «From The Newsroom» — нового YouTube-каналу видання The Sun: «Чутки про його смерть з’являлися й раніше. Він не виглядає здоровою людиною, до того ж має надмірну вагу.

Зазвичай, коли помирає верховний лідер, організовується масовий публічний вияв скорботи.

Люди виходять на вулиці, голосять і плачуть. Ведучі новин говорять дуже емоційно.

Поки що ми нічого подібного не бачили. Або це станеться згодом, або — якщо він усе ще живий — влада надасть якісь докази того, що він живий».

У 2020 році, коли диктатор на кілька місяців зник із поля зору громадськості, у соціальних мережах поширилися чутки про його смерть.

Один із колишніх дипломатів стверджував, що в той період Кім перебував у комі й був готовий передати владу своїй сестрі, 38-річній Кім Йо Чжон.

Експерти вважають, що в разі смерті північнокорейського диктатора влада в цій «закритій» країні перейде до його впливової молодшої сестри.

Вона вже має значний вплив у режимі, що володіє ядерною зброєю, і, як кажуть, є навіть більш безжальною, ніж її старший брат.

Раніше інсайдери повідомляли, що на Кім Йо Чжон впливали найбільш радикально налаштовані помічники та радники її батька, Кім Чен Іра. А в понеділок вона заявила, що Пхеньян розглядає можливість розміщення додаткової тактичної зброї поблизу кордону з Південною Кореєю.

Аналітики вважають, що сестра Кім Чен Ина може очолити країну як тимчасовий лідер — доки донька диктатора, 13-річна Кім Чжу Е, не досягне віку, достатнього для того, щоб узяти керівництво режимом у свої руки.

Кім Чен Ин готує свою доньку-підлітка до ролі диктатора; останніми роками вона часто з’являлася поруч із батьком на низці важливих офіційних заходів.

Південнокорейські спецслужби вже давно попереджають, що Чжу Е є ймовірною спадкоємицею тирана, хоча офіційно її ще не проголошено наступницею.

Найвагомішим доказом цього стала поїздка дівчинки — старшої дитини Кім Чен Ина та його дружини Рі Соль Чжу, яка здобуває освіту вдома, — разом із батьком до Китаю з державним візитом минулого року.

Перша публічна поява Чжу Е в листопаді 2022 року — під час запуску ракети — викликала неабиякий резонанс. Відтоді її неодноразово помічали на ретельно спланованих заходах, де вона часто з’являлася в одязі, дуже схожому на вбрання її батька.

Якщо одного дня Чжу Е перебере владу в Північній Кореї, вона стане першою жінкою-лідером у цій династії.