Надвечір у мережі з’явилася інформація про те, що під Києвом невідомі утримують 40 людей у підвалі, серед них поранені. Туда викликали приватну швидку, але медиків всередину не пустили. Поліція перебуває на місці, але ніяких заходів не вживає, на обурення людей реагує втечею.

У Петропавлівській Борщагівці під Києвом розгортається конфлікт навколо будівлі, де, за повідомленнями місцевих пабліків, нібито утримують близько 40 людей, серед яких є поранені.

Всередину споруди нікого не пускають, посилаючись на статус військового об’єкта. Одна з жінок заявила, що її хлопця, який самовільно залишив військову частину, утримують у підвалі та нібито вимагають гроші за звільнення.

На місці виникли сутички. За словами очевидців, чоловікові, який намагався перелізти через паркан, розбили голову. Також повідомляється про спробу двох чоловіків залишити територію.

Медикиня показала відео, зняте всередині одним із утримуваних, яке йому вдалося передати “на волю”.

У поліції заявили, що нічого незаконного в будівлі не відбувається.

Врешті до будинку в Петропавлівській Борщагівці допустили лікарку та представника поліції.

Чекаємо на подробиці.