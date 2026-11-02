У п’ятницю, 6 листопада, професор Інституту Амосова Володимир Владиславович Попов проведе прийом пацієнтів з серцево-судинною патологією у поліклініці Миколаївської обласної клінічної лікарні (м. Миколаїв, вул. Київська, 1) з 8.00.

За консультацію до провідного кардіохірурга України, завідуючого відділенням хірургічного лікування набутих вад серця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова» можуть звернутись усі бажаючі.

Прийом відбудеться у порядку живої черги і завершиться після обстеження останнього пацієнта.

Професор Попов В.В. наголошує: «Дуже багато людей нині потребують операцій на серці. Якщо своєчасно це виявити та провести оперативне втручання, їх вік можна продовжувати, оскільки після проведеної операції це будуть практично здорові люди, які проживуть довго і підуть з життя від старості, а не через хворе серце».

Додаткова інформація за телефоном +38 (067) 402 24 39.

Консультативні прийоми на Миколаївщині професор Попов В.В. проводить регулярно – раз на місяць.

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