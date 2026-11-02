Нагадаємо, в поліції стверджували, що інформація про незаконно утримуваних – фейк.

Як повідомляло ІншеТВ, Під Києвом місцеві штурмуют будинок, де утримують і нібито катують СЗЧшиків. У поліції, кажуть – нічого протизаконного (ВІДЕО)

Потім медикиню з приватної швидкої допустили на зачинену територію, куди вона пішла разом з керівництвом поліції. Саме ця медпрацівниця здійняла гвалт на всю країну після того, як її не допустили на територію будинку, куди її викликала знайома одного з утримуваних, який встиг попросити її про допомогу. Зараз вона вийшла до людей, які зайняли всю вулицю, і повідомила, що 4 хворих вони забирають до лікарні, а всього там 25-30 людей, і ці люди не знають, де вони перебувають і на яких підставах.

На місце прибув командувач Нацгвардії генерал Півненко та спробував прокоментувати ситуацію

Він заявив, що чотирьох військовослужбовців, які потребували медичної допомоги, вже відправили до лікарні. Їх спіймали в СЗЧ. Решта чоловіків на місці — військовослужбовці Нацгвардії.

Присутні у відповідь запитують, чому у них синці під очима та сліди побоїв, і звинувачують людей на території будинку у тортурах. І вимагають звільнити всіх.