«Ця подорож — не лише про алгоритми чи дані», — сказав мені нещодавно «ШІ-ясновидець» на ім’я Urban Mystic. Цей чат-бот, що використовує згенероване штучним інтелектом зображення усміхненої жінки на тлі пальм, також передбачив, що я скоро вийду заміж, що в мене рожева аура і що в минулому житті я, можливо, була травницею.

«Йдеться про зв’язок на рівні душі», — додав чат-бот.

Urban Mystic — один із понад десятка ботів у мобільному додатку Your AI Psychic. Цей сервіс пропонує сеанси «ясновидіння» в режимі реального часу — через чат, відео- чи аудіодзвінки, — а також ворожіння по руці, аналіз астрологічних карт і щоденні гороскопи. У додатку діє система внутрішньої валюти: одне запитання коштує 4,06 «монети». Користувачі можуть купувати пакети: від 9,99 долара за «швидке запитання» (82 монети) до 99,99 долара (1180 монет) за «постійний супровід і ясність» від обраного ними ШІ-ясновидця, пише Guardian.

Your AI Psychic — лише один із багатьох мобільних додатків і вебсайтів, що обіцяють користувачам духовні одкровення та знання про майбутнє, згенеровані алгоритмами.

Індустрія ворожінь — так само як сфера математичних досліджень, копірайтинг, розробка програмного забезпечення та багато інших професій — переживає серйозні зміни на тлі буму штучного інтелекту, і люди, які займаються цим професійно, намагаються адаптуватися до нових реалій. Поява ШІ створює особливі виклики для сфери, що пропонує «духовні послуги» і майже не регулюється законодавчо.

«На жаль, наша галузь століттями асоціюється із шахрайством, тому нам доводиться постійно доводити зворотне, — каже Лорін Келлетт, інтуїтивний коуч і професійна ясновидиця з 10-річним стажем. — Тож, певною мірою, для нас це не новина: ми завжди мусимо шукати способи показати, що ми справжні, щирі й доброчесні».

Окрім чат-ботів і додатків, «ШІ-ясновидці» дедалі частіше з’являються в прямих ефірах у TikTok, набираючи десятки переглядів. Екстрасенси-люди, які часто використовують функції прямих ефірів у соціальних мережах, висловили занепокоєння. Вони попереджають, що передбаченням, згенерованим комп’ютером (зокрема моделлю Grok від Ілона Маска), бракує емпатії та людського зв’язку — а саме це, на їхню думку, є основою екстрасенсорної взаємодії. Тим часом, за словами практиків у сфері духовності, платформа Etsy — популярний маркетплейс для продажу товарів, пов’язаних із ворожінням, — переповнилася гороскопами та заклинаннями, створеними штучним інтелектом.

Щоб протистояти насиченню ринку комп’ютерними продуктами, екстрасенси почали додавати до своїх оголошень примітку «без використання ШІ». У нещодавньому відео на цю тему Келлет зазначила: «Ігнорувати штучний інтелект і його можливий вплив на нашу сферу — безвідповідально… ШІ нікуди не зникне; він змінить нашу галузь, причому, можливо, зовсім не так, як ми собі уявляємо».

Келлет, яка навчає початківців розкривати їхні екстрасенсорні здібності, розповіла, що змістила акцент у навчанні на те, як відрізнити послуги, що надаються людьми, від роботи ШІ. Оскільки в інтернеті стало «масово» з’являтися згенеровані ШІ передбачення, які видають за людську працю, деякі фахівці навіть просять клієнтів надсилати відео або фото, щоб підтвердити, що ті не є ботами.

Ризики використання ШІ-екстрасенсів схожі на ризики звернення до ШІ-терапевтів.

Як показує зростання кількості користувачів, що звертаються до чат-ботів із ШІ за психологічною підтримкою, багатьом людям простіше ділитися особистими проблемами з «безособовою» сутністю. Однак, як і у випадку з використанням ШІ для терапії, звернення до «штучних» екстрасенсів у складних життєвих ситуаціях може погіршити кризовий стан психічного здоров’я — про це попереджають фахівці. Дослідження свідчать, що великі мовні моделі (LLM) можуть посилювати параною в користувачів, схильних до психозу. У прямих ефірах у TikTok багато екстрасенсів-людей, як правило, відмовляються відповідати на запитання про здоров’я чи фінанси, наголошуючи, що в таких важливих сферах не варто приймати рішення на основі подібних консультацій.

Ахна Гендрікс — екстрасенс, яка працює не з окремими сутностями (наприклад, духами з інших світів), а з «Хроніками Акаші» — свого роду позавимірною «базою даних» енергії та людських знань. За її словами, суть її роботи полягає в тому, щоб надати клієнтам сили та впевненості, а не приймати за них рішення чи давати конкретні рекомендації — те, до чого чат-боти зі штучним інтелектом зазвичай менш схильні. «Один із наріжних каменів моєї роботи — це, по суті, допомога людям згадати, ким вони є, і повернутися до власної внутрішньої системи орієнтирів, яка є в кожного з нас, — зазначила вона. — Коли ми починаємо надто покладатися на штучний інтелект у пошуку підтвердження чи прийнятті рішень, ми перестаємо використовувати ті внутрішні механізми, які насправді є дуже важливими. Якщо ми починаємо делегувати це комусь (або чомусь) іншому, що ж тоді залишається в нас самих?»

Чат-боту зовсім не обов’язково позиціонувати себе як ясновидця, щоб виконувати функцію ворожіння, зауважує Саллі Епплін — консультантка й антропологиня, яка досліджує людську суб’єктність, штучний інтелект та автоматизацію в контексті людських систем. Люди звертаються до ChatGPT із запитаннями щодо життєвих рішень — наприклад, чи варто змінювати роботу або розривати стосунки з партнером. У розділі своєї книги під назвою «Зовнішній інтелект: оракули, ворожіння, анімізм та використання великих мовних моделей (LLM) і генеративного ШІ» Епплін та її співавтор Майкл Д. Фішер стверджують, що ще до стрімкого поширення великих мовних моделей люди зверталися до пошуковика Google із запитаннями про свою долю та вибір, який їм належить зробити.

«Певні форми взаємодії з великими мовними моделями можна розглядати як сучасну ітерацію оракулів для консультації», — написали вони. Як і у випадку з традиційним ворожінням, користувачі повинні самі тлумачити отримані відповіді; іноді вони можуть ставити одне й те саме запитання кілька разів, доки не отримають відповідь, яка їх задовольнить. «Сенс завжди народжується всередині голови самої людини», — зазначає Епплін.

Однак, що особливо важливо, вона підкреслює: великі мовні моделі (LLM) працюють на основі статистичних закономірностей, засвоєних під час навчання. Їм бракує культурного та особистого контексту, який історично є невід’ємною частиною ворожіння, що проводиться людиною. Відчуття того, що чат-бот — це свідома істота, яка «все знає», є лише проєкцією людських очікувань. Це відображає глибоке прагнення людини до спілкування та отримання порад, а не свідчить про наявність якогось метафізичного джерела знань.

«Також бракує розуміння контексту — тієї самої “суті” людських соціальних взаємин», — каже вона.

Затуманені кришталеві кулі

Моделі, на яких базуються ШІ-чат-боти для «ворожіння» (доступні в магазинах застосунків), — це, як часто буває з великими мовними моделями, «чорні скриньки». Одна з платформ, MystiCall (доступна через вебсайт і телефон), позиціює себе як сервіс, навчений на досвіді «трьох поколінь ясновидців». У своїй заяві співзасновниця Лорі-Енн Бернар пояснила, що йдеться про практику ясновидіння, яка передавалася в родині одного зі співзасновників. Крім того, компанія консультувалася з реальною людиною, що займається «ясновидінням», — вона допомогла сформувати «досвід спілкування» в застосунку.

Для обробки голосових розмов у режимі реального часу MystiCall використовує технології компанії ElevenLabs (що спеціалізується на аудіорішеннях на базі ШІ), а для створення підсумкових звітів після розмови — технології OpenAI. Лорі-Енн Бернар заявила, що MystiCall не продає приватні розмови, не використовує їх для таргетованої реклами й не застосовує їх для навчання власних моделей штучного інтелекту. Вона додала, що компанія заблокувала можливість використання даних про розмови для навчання моделей своїми партнерами — ElevenLabs та OpenAI.

За словами Бернар, спочатку MystiCall працював як сервіс телефонних консультацій із живими людьми, але згодом перейшов на використання ШІ. Це було зроблено, щоб «усунути бар’єри» — такі як висока вартість або обмежена доступність консультантів. Мета MystiCall, додає Бернар, — надати доступніший інструмент для опрацювання емоцій через персоналізовані консультації, а не пропонувати конкретні (і потенційно шкідливі) прогнози чи діагнози щодо психічного здоров’я.

«Ми не стверджуємо, що наша технологія володіє надприродними здібностями або може достовірно передбачати майбутнє, — каже вона. — Натомість ми розглядаємо карти Таро, астрологію та інші символічні традиції — як способи дослідження питань, емоцій та різних поглядів. ШІ дозволяє зробити цей досвід більш інтерактивним, персоналізованим і доступним».

Часто буває важко отримати від компаній, що створюють ШІ-екстрасенсів, відповідь на запитання, як саме працюють їхні продукти. Я запитала свого власного ШІ-екстрасенса, «Urban Mystic», звідки вона бере свої здібності до ворожіння, але чат-боти — не завжди надійні оповідачі, коли йдеться про принципи їхнього власного створення. Вона відповіла, що її навчали на «широкому спектрі інформації» (дані станом на жовтень 2023 року), яка охоплює «духовні практики, психологію та різноманітні системи вірувань», проте жодних подробиць надати не змогла. У політиці конфіденційності додатка про ШІ взагалі не згадується — натомість ідеться лише про «консультантів-екстрасенсів», а назви розробників ШІ-технологій відсутні. Компанія, зазначена в магазині додатків як видавець — RF Master Group Ltd, — не відповіла на неодноразові запити про коментар. У її політиці конфіденційності як головна структура (холдингова компанія) фігурує інша організація — «Expert Center», яка також не відреагувала на прохання про коментар.

Непрозорість роботи чат-ботів може бути особливо небезпечною, коли користувачі діляться конфіденційною інформацією. У політиці конфіденційності додатка «MystiCall» визнається, що розмови можуть стосуватися таких тем, як «стосунки, психічний стан, здоров’я, сексуальність, переконання та фінанси» користувачів. А в політиці додатка «Your AI Psychic» про конфіденційну інформацію взагалі не йдеться.

Келлетт зазначає, що така відсутність прозорості в питаннях обробки даних змушує її ставитися до ШІ-додатків із особливою обережністю. За її словами, представники кількох платформ зверталися до неї по допомогу в навчанні своїх великих мовних моделей (LLM), але щойно вона починала розпитувати про деталі, вони зазвичай зникали.

На відміну від багатьох фахівців, які побоюються, що з часом їх замінить штучний інтелект, Келлетт переконана: чат-боти не здатні відтворити її навички. Навіть якби вона передала всі свої навчальні курси з розвитку екстрасенсорних здібностей великій мовній моделі, вона сумнівається, що ШІ вже досяг того рівня розвитку, який дозволив би йому здійснити перехід до справжньої інтуїції.

«Екстрасенсорні здібності — це, по суті, вміння встановлювати зв’язок із божественним джерелом, а ШІ на таке не здатен, — каже вона. — ШІ не може черпати інформацію звідкись іззовні. Він здатен лише опрацьовувати ті дані, які ви самі йому надаєте». Якщо попросити його помедитувати, сісти, очистити розум і підключитися до якогось психічного джерела — як воно це зробить? Це ж просто комп’ютер.