Про це повідомив президент Зеленський.

-Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди. Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. П’ять людей поранено. На місці триває рятувальна операція, продовжується пошук людей. Дуже непросто. Військові сили, рятувальники, сили спеціальних служб залучені.

Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там. І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості. Після гуманітарної операції в Олешках був момент, коли наступні кроки могли б показати, що наближення миру можливе. Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства. Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя. Дякую всім, хто допомагає!