Зелений, чорний чай, улун і каркаде визнані одними з найкорисніших напоїв для серцево-судинної системи.

Дослідження пов’язують їхнє регулярне вживання зі зниженням холестерину та артеріального тиску, пише НП.

Дієтологи радять пити чай без цукру та враховувати можливу взаємодію з ліками.

Фахівці виділили чотири види напою, які завдяки природним антиоксидантам позитивно впливають на серцево-судинну систему.

Які чаї експерти вважають найкращими для серця?

За даними медичних досліджень і висновками дієтологів, найбільшу користь для серця демонструють зелений чай, чорний чай, улун та трав’яний чай із гібіскусу. Кожен із них містить біологічно активні речовини, які допомагають підтримувати здоров’я судин і кровообігу.

Який найкращий чай для серця?

Лідер за кількістю науково підтверджених лікувальних якостей – зелений чай. Його цінують за високий вміст катехінів, зокрема антиоксиданту EGCG. Ці сполуки сприяють зниженню рівня ліпопротеїнів низької щільності, відомих як «поганий» холестерин, а також пов’язані зі зменшенням ризику ішемічної хвороби серця. Фахівці рекомендують вживати цей напій – від 2 до 4 чашок на день.

Чорний чай також має значний потенціал для підтримки серцево-судинної системи. Завдяки теафлавінам і флавоноїдам він покращує еластичність судин, підтримує нормальний кровообіг та сприяє контролю артеріального тиску. Дослідження показують, що регулярне вживання якісного чорного чаю пов’язане з нижчим ризиком розвитку серцевих захворювань.

Каркаде, або чай із гібіскусу, експерти називають одним із найкращих безкофеїнових варіантів. Особливо корисним він вважається для людей у віці 50+, оскільки знижує артеріальний тиск і підтримує здоровий баланс холестерину.

Не залишився поза увагою і чай улун. За своїми властивостями він поєднує характеристики зеленого та чорного чаю.

Антиоксиданти у складі улуна захищають стінки судин від пошкоджень і не сприяють підвищенню рівня гомоцистеїну — одного з маркерів кардіологічних ризиків.

Що кажуть про чаї дієтологи?

Фахівці наголошують, що користь чаю значною мірою залежить від способу його вживання. Насамперед рекомендується відмовитися від цукру та інших підсолоджувачів, оскільки вони знижують позитивний ефект напою та підвищують ризики для серцево-судинної системи.

Дієтологи також радять бути обережними людям, які приймають препарати для контролю артеріального тиску або засоби для розрідження крові. У таких випадках перед регулярним вживанням великих обсягів чаю варто проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути небажаної взаємодії з медикаментами.

Корисна порада

Окрім вибору правильних напоїв, кардіологи наголошують на важливості контролю загального водного балансу та обмеження прихованої солі в раціоні, яка часто провокує стрибки тиску.

Лікарі також нагадують , що жоден корисний продукт не зможе повноцінно захистити судини, якщо організм перебуває в стані хронічного дефіциту сну або піддається постійному стресу.