Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 17 листопада, що, на його думку, зусилля щодо припинення війни між росією та Україною наближаються до прориву. Про це повідомляє Anadolu, пише УНН.

“Я думаю, це дуже близько до того, щоб бути зробленим”, – сказав Трамп журналістам під час фотосесії з лідерами групи Quad у столиці Філіппін Манілі.

Він сказав, що війна забирає величезну кількість життів, посилаючись на те, що він назвав щомісячними жертвами близько 25 000.

“Ви можете собі це уявити? Щомісяця, 32 000 минулого місяця”, – сказав він, не уточнюючи конкретні цифри.

Трамп додав, що очікує, що це питання буде важливим у його майбутніх обговореннях, сказавши: “У нас буде гарна зустріч з цього приводу”.

Президент США також залишив відкритою можливість проведення окремої зустрічі з главою кремля володимиром путіним, заявивши, що він буде готовий зробити це, якщо виникне така можливість.

“Я не знаю, але я міг би. Це можливо. Я це зроблю”, – сказав він.

Трамп зробив ці заяви незадовго до початку першої за понад два роки зустрічі на рівні лідерів Quad, яка зібрала лідерів США, Індії, Японії та Австралії в Манілі.

Зустріч, у якій взяли участь прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, відбувається на тлі продовження Вашингтоном дипломатичних зусиль щодо вирішення серйозних міжнародних конфліктів та напруженості.