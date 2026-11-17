Угорщина на два дні призупиняє залізничне сполучення з Україною через російські атаки на залізничну інфраструктуру. Обмеження діятимуть сьогодні та завтра.

Про це повідомив повідомив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр, пише УНН.

Нещодавно в Карпатальджі 300-метровий російський дрон влучив у залізничну станцію в Мукачеві – йдеться у повідомленні.

За його словами, під час цього інциденту угорський екіпаж поїзда, що прибув з Угорщини, був евакуйований. У зв’язку з цим угорський уряд ухвалив рішення призупинити залізничне сполучення з Україною 17-18 листопада.