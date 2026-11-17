«Сьогодні сильний день для України. Дякую кожному воїну, усім підрозділам та службам, які були задіяні у відповіді на російські удари, а саме у відповіді по мосту, який окупанти побудували з російської території в Крим. Ми давно говорили Росії, що досить бити по мостах, по містах і селах, по енергетиці, по залізниці, по суднах із зерном. Досить війни. Але щоразу Росія обирає нову ескалацію. Тож українські ракети, українські дрони знову досягли ключової російської воєнної артерії на півдні. Результат Служби безпеки України, всіх наших Сил оборони України, Міністерства оборони. Окремо відзначу «Альфу» СБУ. І всіх українських виробників зброї, які дають Україні цей потенціал. Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», Mich-2000, Ruta, «Паляниця», Ан-197 – це реактивна версія дрона «Лютий», також FP-1 та FP-5 «Фламінго» й наші «нептуни». Все – українська зброя, яку ми профінансували, забезпечили для військ і воїни застосовують. Будуть і інші наші операції – операції у відповідь на російську агресію.

Був сьогодні «Рамштайн». Міністр оборони України Хмара та команда України представлять там пріоритети нашої оборони. Це, звісно, ППО – ракети для «петріотів», для «насамсів» та інших систем. Є і діалог заради збільшення нашого флоту бойової авіації. Україна працює, щоб збільшити флот F-16, і я дякую кожній країні, яка може нам допомогти.

Окремо говоримо з партнерами щодо нових кроків в далекобійній зброї. Якщо Росія і надалі робить таку ставку на балістику, і на балістику, зокрема, з Північної Кореї, то буде цілком справедливо, щоб партнери наші з Європи, з Америки допомогли нам із тими видами зброї і тими видами технологій, які можуть збалансувати наш захист життя. Це й ракети, які є в Європі і які можуть дійсно досягти російських воєнних виробництв дуже якісно. Це й технології, зокрема американські, які можуть дозволити ураження російських пускових балістики передусім. Це був би найдешевший, найбільш швидкий спосіб захистити наші міста, наші громади і закінчити цю війну.

Я вдячний кожній країні, яка на «Рамштайні» заявила про пакети підтримки для нас, для України, – для нашої армії, для нашого захисту.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1728-го дня повномасштабної війни.