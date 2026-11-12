Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ГУР МО та за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України запобігла ліквідації командира однієї з бригад десантно-штурмових військ ЗСУ.

За результатами дій на випередження у Миколаєві затримано мобілізованого, який на замовлення фсб готував замах на комбрига.

Як з’ясувало розслідування, фігурант мав у режимі реального часу навести ракетний удар ворога по штабу бойового з’єднання, де перебував полковник.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження – завчасно убезпечили локації українських десантників і затримали «крота» на території підрозділу.

На момент затримання російський агент готувався передати своєму куратору з фсб координати військового об’єкта, де мав знаходитись командир бригади ДШВ.

На місці події у зловмисника вилучили смартфон із «доповідями» російському спецслужбісту про підготовку до ліквідації бойового офіцера ЗСУ.

За матеріалами справи, мобілізований потрапив до уваги рашистів, коли шукав близькі стосунки у Телеграм-каналах для знайомств.

Після вербування агент перебував на прямому зв’язку із співробітником фсб через анонімний чат у месенджері.

За дорученням російського спецслужбіста фігурант, використовуючи посаду водія, почав збирати дані про місця перебування командування бригади.

Крім цього, він «зливав» ворогу інформацію про пункти зберігання та запуску ударних дронів ЗСУ по тилах збройних угруповань країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ у Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.