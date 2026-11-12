Пік відтоку припав на 2022 рік, коли з Росії пішло $219 млрд – рекордна сума за всю історію спостережень.

З початку війни в Україні з Росії вивели $406 млрд приватного капіталу. Таку оцінку наводить у дослідженні директор Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE) Торбьорн Беккер, пише Кореспондент.

Вказано, що пік відтоку припав на 2022 рік, коли з Росії пішло $219 млрд – рекордна сума за всю історію спостережень. Після вторгнення росіяни та іноземці почали виводити кошти за кордон, а західні компанії терміново залишати російський ринок. Санкції та валютні обмеження не зупинили цей процес. З 2023 року з Росії продовжували йти близько $10 млрд на квартал через портфельні, кредитні та інші фінансові операції, випливає з дослідження.

З середини 2008 року до 2026 року накопичений чистий відтік приватного капіталу з Росії досяг $1,3 трлн. У попередньому дослідженні 2019 року відтік із Росії за десятиліття після світової фінансової кризи оцінювався у $700 млрд. З того часу сума майже подвоїлася, а відтік не зупиняється.

Наприклад, у другому кварталі 2026 року Центробанк зафіксував рекордні $12,2 млрд за статтею “чисті помилки та пропуски” платіжного балансу. За цим показником можуть ховатися операції з виведення капіталу. Гроші з Росії тоді активно виводили найбагатші бізнесмени, зокрема близькі до Володимира Путіна, розповідали в липні джерела Bloomberg.

Залишається загадкою, де перебуває більшість виведених із Росії грошей. Різниця між загальним відпливом капіталу та російськими активами у міжнародній статистиці становить близько $1 трлн. Частина грошей може перебувати у країнах та ланцюжках офшорів, які не розкривають фінансову інформацію. Простежити рух російських грошей стало ще важче, оскільки з 2022 року ЦБ перестав розкривати географію зарубіжних інвестицій, зазначає Беккер.

Російські гроші також почали йти із західних банків на тлі запровадження санкцій. У західних банках, які звітують перед Банком міжнародних розрахунків, обсяг російських коштів без урахування Бельгії скоротився зі $116 млрд до $71 млрд. У США залишки на банківських рахунках скоротилися з $44 млрд до $7 млрд, йдеться у доповіді Беккера.

Російські капітали не зникли з Європи, наголошує експерт. Значні суми, як і раніше, вкладені в компанії та цінні папери. Одним із головних напрямків залишається Кіпр, де обсяг прямих російських інвестицій у 2024 році становив $89 млрд. На думку автора дослідження, за частиною закордонних активів можуть стояти компанії та приватні особи, пов’язані з Кремлем. Навіть якщо Володимир Путін та його найближче оточення не значаться у реєстрах власників, то вони можуть спрямовувати їх на фінансування війни та гібридних операцій, вважає Беккер.