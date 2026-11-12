Очільник ОП Кирило Буданов побував на будівництві другого корвета, який будується в Стамбулі для України.

-Військово-Морські сили Збройних Сил України стають сильнішими. У Стамбулі ознайомився з будівництвом корвета «Гетьман Іван Виговський». Роботи на фінішній прямій.

Це другий корабель, який турецька компанія STM зводить для ВМС ЗСУ.

Зустрівся з командиром корвета капітаном 2-го рангу Юрієм Пищиком і поспілкувався з нашою командою. Настрій у моряків бойовий, підготовка триває повним ходом. Попереду перший вихід у море, випробування та передача корабля Україні, – повідомив Буданов.