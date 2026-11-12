З висотного житлового будинку в комплексі «Атлант» в Астані викинули вісім валіз із грошима. Казахстанські ЗМІ пишуть про суму 80 мільйонів доларів.

Припускають, що це може бути пов’язане із затриманням голови правління державного фонду «Самрук-Казина» Нурлана Жакупова та голови національної залізничної компанії КТЖ Єлжаса Отиншієва у справі про корупцію. Нібито у справі йдеться про хабарі розміром у $6 млн.

Офіс КТЖ знаходиться поряд із житловим комплексом «Атлант», з квартири якого викинули валізи з доларами.

За словами джерел, валізи з грошима могла викинути дружина одного з передбачуваних фігурантів справи. Однак кому саме належала готівка, скільки грошей насправді перебувало у валізах і чи пов’язані вони з розслідуванням, поки що невідомо.