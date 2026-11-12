Путін запропонував організувати евакуацію із Костянтинівки. Він упевнений, що Росія контролює місто. Насправді там досі точаться важкі бої.

Під час зустрічі із спецпосланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером кремлівський диктатор запропонував організувати гуманітарну місію у Костянтинівці Донецької області на зразок нещодавньої евакуації з Олешок, передають російські державні інформагентства.

Наразі Костянтинівка знаходиться під натиском російської армії, війська ведуть наступ і просуваються зі східних околиць, свідчать дані OSINT-проектів DeepState та Black Bird Group. ЗСУ проводять контратаки, Z-блогери називають бої важкими.

При цьому сам Путін заявив, що Росія контролює Костянтинівку і тому готова забезпечити безпеку під час гуманітарної місії. Його слова не підтверджуються повідомленнями російської військової пропаганди, ні українськими, ні західними аналітиками.

“РФ потрібно 5 діб на розмінування біля Костянтинівки, якщо Київ вважає, що контролює місто, нехай забезпечить безпеку зі свого боку”, – наводить його слова ТАРС.

Він запропонував доручити організацію евакуації омбудсмена РФ та України, як це було в Олешках.