Акції Nvidia впали на 9,63% після закриття торгів у середу, 11 листопада, до 157,00 доларів США після того, як The New York Times повідомила, що генеральний директор Дженсен Хуан мав позашлюбний зв’язок і на тлі того, як рада директорів Nvidia збирається на засідання, щоб обговорити питання про його звільнення. Про це УНН пише з посиланням на BeInCrypto.

Акції, за даними видання, закрилися на основній сесії зростанням на 2,92% до 173,73 доларів США.

Як повідомляє Reuters, акції Nvidia впали на 7% на передринкових торгах у США у четвер, 12 листопада, що додало до падіння, яке знищило близько 600 мільярдів доларів ринкової вартості цього тижня.

За даними Bloomberg, станом на 4 годину ранку 12 листопада у Нью-Йорку на передринкових торгах в США сталися помітні рухи щодо ланцюжка поставок ШІ:

акції Nvidia впали на 7,2%;

акції Broadcom та AMD, які конкурують з Nvidia у виробництві ШІ-чіпів, зросли приблизно на 3%;

акції інших виробників чіпів та компаній, що виробляють обладнання для чіпів, торгуються переважно зі зниженням. Акції Intel впали на 2,9%, Qualcomm – на 2,2%, Micron – на 3,3%;

акції CoreWeave, неохмарної (neocloud) компанії, що підтримується Nvidia, впали більш ніж на 7%. Її конкурент Nebius впав на 1,5%

За межами Nvidia, так звана “чудова сімка” американських технологічних компаній залишається стабільною.

Акції Alphabet, що виробляє TPU, що використовуються у обчисленнях ШІ, зросли на 0,5%.

Рада директорів Nvidia збирається на засідання, щоб обговорити питання про звільнення генерального директора Дженсена Хуанга на тлі повідомлень про два позашлюбні зв’язки, один з яких з жінкою, яка нібито є китайською шпигункою.

Без очевидного наступника, потенційна відставка Хуанга залишить вакуум лідерства у виробника чіпів вартістю приблизно 4 трильйони доларів, зазначає Reuters.

63-річний Хуанг володіє близько 3,6% акцій Nvidia та має десятки безпосередніх підлеглих, що підкреслює жорсткий контроль, який він здійснює над компанією, співзасновником якої він є.

Президент США Дональд Трамп назвав керівника Nvidia “чесною людиною”, тоді як лідери Конгресу закликають до розслідування ризиків для національної безпеки.