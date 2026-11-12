На саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні президент Зеленський заявив, що обмеження Starshield на окупованих територіях свідчать про зміну підходу США до України.

Нагадаємо, сьогодні зранку президент заявив про відновлення обмеження швидкості роботи Starshield на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

На саміті він теж повідомив про це і сказав:



–Хтось в Америці приймає рішення, які фактично ставляться до української території так, ніби вона не є українською. Це показує нам, куди рухаються події.



Раніше обмеження Starhield стосувалися виключно території РФ.