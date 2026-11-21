Під час 43-ї позачергової сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) росія не висунула свою кандидатуру до складу Ради організації.

Про це заявляє Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає Інше ТВ, зазначаючи, що «цьому передувала спільна робота України, США та європейських партнерів, які чітко дали зрозуміти: державі-агресору немає місця в керівних органах міжнародної авіації».

Україна послідовно наголошує на неприпустимості присутності росії в керівництві ІСАО через системні порушення нею Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Зокрема, йдеться про експлуатацію повітряних суден без чинних сертифікатів льотної придатності та несанкціоноване втручання в роботу навігаційних систем, що створює загрози для безпеки міжнародних авіаперевезень.

«Ми раді бачити серед керівництва Ради ІСАО представників Ефіопії, Оману, Індонезії та Туреччини — держави, які відповідально ставляться до цивільної авіації. Натомість, доречно зазначити, що російська федерація, як країна, що ставиться зневажливо до людських життів і руйнує довіру до глобальних інституцій, вже котрий рік поспіль не бере участь у керівництві міжнародною авіацією», — цитують у Міністерстві його очільника Миколу Калашника.

На полях Асамблеї українська делегація також провела низку зустрічей із представниками Європейського Союзу, Великої Британії та США. Спільна позиція партнерів вкотре підтвердила: порушення міжнародного права не можуть залишатися без наслідків, а держава-агресор не може претендувати на вплив у глобальній авіаційній системі.

Як повідомляло Інше ТВ, восени 2022 року росію виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО)