Про це повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетілова.

Представники офісу працюють на місці подій разом із командуванням Нацгвардії. Там запевнили, що всі військовослужбовці перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу.

У межах перевірки з’ясують усі обставини події. Також в офісі розраховують на взаємодію з правоохоронцями та СБУ.

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