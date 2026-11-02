У 2025 році ЦПК Шабуніна недоплатив до бюджету 5,96 млн грн, а з початку повномасштабної війни – 22,6 млн грн. У схемі було задіяно 199 ФОПів на єдиному податку.

Про це написав Голова фінансового комітету ВРУ, народний депутат України Данило Гетманцев.

-Не сприйміть як атаку на наших бездоганно чесних антикорупційних активістів, але хотів би прояснити для себе деякі плями на антикорупційному Сонці.

Відома у вузьких колах антикорупційна і одночасно надпатріотична організація ЦПК, засновники якої — Віталій Шабунін і Дарина Каленюк — голосно та безкомпромісно виступають за вічний антикор і вічну війну, отримує фінансування з-за кордону від міжнародних донорів.

Це нормально. Я без претензій.

Але чому із зазначених коштів вони та їхні співробітники не сплачують податки за загальною ставкою, як вчитель, медик і чиновник, перераховуючи гроші на рахунки 199 ФОПів (з вересня 2022 року) на єдиному податку? Тут претензії є.

Адже підприємництво – це самостійна діяльність, що здійснюється на власний ризик з метою отримання прибутку. Вочевидь, колеги не займаються підприємництвом, чи не так? Чи те, що вони роблять, – бізнес? Переконаний – ні! Переконаний, що їхня мета не отримання прибутку, а щира антикорупційна громадська діяльність з реалізації власної громадянської позиції задля того, щоб світ навколо став кращим.

У такому випадку питання: чому оплата такої діяльності не оподатковується за загальною ставкою ПДФО і чому не сплачується ВЗ? Чому патріотизм завершується там, де починається загальна ставка податку?

Ми роками боремося із недоброчесним бізнесом, який сплачує тіньові зарплати через ФОПів. Але тут хоча б мотивація зрозуміла – забезпечити додаткові переваги перед конкурентом, мінімізувати витрати і таке інше.

А тут які мотиви, крім жадібного бажання отримувати більше грошей за рахунок недоотримання їх армією?



Загалом ЦПК недоплатив до бюджету із використанням схеми зарплатних ФОПів тільки у 2025 році 5,96 млн грн, а Віталій Шабунін особисто – 352,8 тис. грн.

Питання три:

1. Чи не хочуть патріоти повернути мінімізовані податки армії, що з початку повномасштабки становлять 22,6 млн грн?

2. Як на такий вид ухилення від оподаткування у воюючій країні дивляться донори?

3. Чи ухилення від оподаткування з метою особистого збагачення – не та ж сама корупція, з якою борються активісти?

Сам виступаю за антикор. Підтримую активістів у їхній надважливій роботі. Але переконаний, що антикор починати треба з себе.

Як повідомляв раніше ветеран російсько-української війни Володимир Бойко, ЦПК освоїв за роки повномасштабної війни 188 млн грн.

Голова Центру Шабунін понад чотири роки рахувався на службі у ЗСУ, а згодом “списався” з неї через погіршення здоровʼя. Він, за інформацією Бойка, лише за час фіктивної служби в 207 окремому батальйоні ТрО отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть “бойових”.