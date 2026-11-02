Кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі за два місяці зменшилася майже на 100 тисяч.

За даними Управління у справах іноземців, на початку серпня 2026 року статус UKR мали 951 тисяча українців, а на початку жовтня — вже 856 тисяч, повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

Однак таке скорочення не означає, що майже 100 тисяч людей за цей час залишили Польщу. Як повідомляє видання OKO.press, однією з головних причин стали перевірки документів. Українці, які отримали статус UKR без пред’явлення чинного документа для подорожей, мали підтвердити свою особу до 31 серпня. Ті, хто цього не зробив, автоматично втратили статус.

Ще одна причина — перехід частини громадян України на інші підстави легального перебування. Зокрема, деякі оформлюють карти побиту CUKR або отримують інші дозволи на проживання.

Найбільше скорочення зафіксували серед дітей — приблизно на 18 відсотків. Експерти припускають, що попередні реєстри могли містити дані людей, які вже давно виїхали з Польщі, але залишалися в системі.

Отже, кількість власників статусу UKR не відображає загальної кількості українців, які нині легально проживають у Польщі. Визначити точну кількість громадян України в країні лише за цією статистикою неможливо.

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