«Сьогодні в Комишувасі Запорізької області від ранку намагаються врятувати людей після російських ударів авіабомбами. Увесь день повторні тривоги, загрози нових ударів. Люди знаходяться під завалами. Це був удар по будівлі школи. Занять, звісно, там уже не було: Комишуваха дуже близько до фронту. Будівлю та укриття у ній використовували для гуманітарної роботи – щопонеділка роздавали людям гуманітарну допомогу. Росіяни завдали першого удару, коли люди саме прийшли, – кілька авіабомб. Потім був повторний удар – ще авіабомби, і вже по укриттю. Підлий терористичний удар.



Росіяни знову й знову доводять, що вони ненавидять Україну, все, що тут є. Якщо б Росія дійсно хотіла деескалації, то зараз, після Олешків, був такий момент, коли можна було б продовжити гуманітарні кроки. Ми пропонували це. Але Росія продовжує вбивства. Станом на цей час відомо, що 26 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Пʼять людей у лікарнях. Під завалами ще люди. Рятувальні роботи будуть тривати стільки, скільки треба, щоб знайти кожного й кожну. Більшість жертв цього російського удару – саме цивільні люди, які прийшли по гуманітарну допомогу, і ті, хто прийшов уже їм на допомогу після першого удару. Росіяни знали, що це гуманітарний об’єкт фактично. Важливо, щоб світ реагував на це – на кожне вбивство росіянами наших людей, на кожен ескалаційний крок у війні.



Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні, передусім по енергетиці та логістиці. Фактично розрахунок, що світ буде завтра слідкувати за американськими виборами і те, що відбувається тут, в Україні, і наші складнощі з ППО, з ракетами для «петріотів», будуть начебто поза увагою світу. Потрібні такі сигнали від світу в сторону Росії, щоб там відчували, що користі їм від терору не буде, вигод не буде і, поки триває ця війна, буде палати їхня нафта й гроші вони зі світом заробляти не зможуть.



Не треба гратися з російськими заробітками від нафти чи від газу, треба натиснути на Росію так, щоб у них не було альтернатив, крім закінчення цієї війни. Америка може це зробити, світ може це зробити. Потрібно припиняти ці російські вбивства. І ми в Україні цілком справедливо відповідаємо Росії на всі її удари по наших людях, по наших містах. Наші відчутні влучні відповіді, і я хочу подякувати за це кожному нашому воїну, за цю влучність – усім підрозділам, які виконують завдання щодо далекобійних санкцій України. На той удар, який росіяни готують зараз, ми обов’язково їм відповімо.



Цими тижнями по всій Україні практично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики – після російських обстрілів відновлюють подачу електрики. Цього року в росіян нова тактика: вони б’ють, і не тільки генерацію, але й багато ударів проти мереж, проти розподілу енергії. Багато роботи на відновленні, і постійно – нові удари. Десятки ударів на добу. Наші енергетики, наші ремонтники – справжні молодці, виконують колосальну роботу. Зараз швидкість відновлення має таке ж значення, як і наявність ракет у ППО. Тому кожен день має бути абсолютно ефективним у ремонтах, у відновленні, у будівництві захисту.



Сьогодні визначив уряду, що в цьому році треба зараз восени та зимою поновити програму, яка добре показала себе торік. Усім, хто задіяний у цих ремонтах, енергетикам потрібні доплати щомісяця, щоб люди відчували, що суспільство цінує те, що вони роблять і як вони працюють. Також мають бути ротації команд, які працюють у найбільш складних умовах. Українські громади мають справді йти пліч-о-пліч у відновленні. Я розраховую, що цього тижня уряд представить усі деталі підтримки для ремонтних бригад та енергетиків.



Слава Україні!»



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1713-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Кількість загиблих у Комишувасі зросла до 24 (ФОТО)