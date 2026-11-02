Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» рішуче засуджує неправомірні дії щодо військовослужбовців Нацгвардії, водночас застерігає громадян від перешкоджання роботі військових частин і закликає довіряти офіційним повідомленням Сил оборони України та правоохоронних органів.

«2 листопада в соціальних мережах почала поширюватися неперевірена інформація стосовно факту нібито катування військовослужбовців на території тимчасового пункту дислокації в/ч 3121 НГУ, яка відноситься до 1-го корпусу НГУ «Азов».



З поширенням цієї інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території.

Отримавши відмову, вони заблокували роботу військового містечка і намагалися несанкціоновано потрапити всередину.



На місце прибув командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко, який особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію військового об’єкту і продемонстрував умови, в яких перебувають мобілізовані та військовослужбовці, які були затримані після вчинення СЗЧ, в очікуванні розподілу до військових частин і подальшого проходження служби.



Четверо з військовослужбовців, які були затримані після вчинення СЗЧ, мали травми, через що були відправлені в госпіталь для проведення обстеження.



Командування НГУ, у співпраці з правоохоронними органами взяло на контроль розслідування ситуації.

У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання.



Для командування 1-го корпусу НГУ «Азов» особовий склад — це найбільша цінність. «Азов» береже життя та здоров’я своїх військовослужбовців в надскладних умовах на фронті.

Підрозділ керується тими самими принципами і в тилу: це стосується всіх військовослужбовців корпусу і не залежить від тривалості їхньої служби».