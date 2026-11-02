Командувач Нацгвардії України генерал Півненко дав ексклюзивне інтерв’ю УНІАН про те, що відбувається на Петропавлівській Борщагівці, прямо з місця подій.

За його словами, приватний будинок використовувався як тимчасовий пункт розміщення військовослужбовців Нацгвардії. Туди прибували мобілізовані, проходили оформлення та перевірки, після чого їх відправляли до навчального центру.

Пивненко стверджує, що підрозділ «Хартія» не має жодного стосунку до цієї історії.

Чотирьох військовослужбовців, яких потребують медичної допомоги, яких, за словами командувача, затримали після СЗЧ, відправили до медичного центру Нацгвардії. Там їм надають допомогу. Півненко також заявив, що у приміщенні бачив ще 18 військовослужбовців, з якими, за його словами, все було гаразд. Ніхто їх не заганяє і вони спілкуються з рідними по телефону.

Він також заявив, що особисто контролює службове розслідування. Опитають командира та медиків, які постійно перебувають на об’єкті. Якщо з’ясується, що з боку Нацгвардії були порушення, винних покарають. Рішення з цього питання командувач пообіцяв приймати особисто.

Окремо командувач визнав, що місце розміщення потрібно терміново міняти, оскільки тепер туди може прилетіти російська ракета. Він також пояснив вилучення телефонів у військовослужбовців міркувань безпеки: за його словами, велика кількість пристроїв може видати розташування об’єкта.

Звертаючись до людей, командувач закликав не розгойдувати ситуацію, не ламати двері та не намагатися силою проникати на територію військового об’єкту.

А потім журналістам показали цих нацгвардійців.